Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за "проблематики нынешней ситуации".
Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, как правило, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов.
"Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам надо объединиться. Провести консультации с правительством, "Нафтогазом", "Укрэнерго" и всеми касательными к процессу ведомствами - в том числе и частными поставщикам энергоресурсов. Ибо решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
По его мнению, отопительный сезон должен стартовать одновременно по всей стране. Он отметил, что "показательная забота" о заблаговременно теплых батареях жителей городов в конечном итоге сделает только хуже. Он напомнил, что для стабильной работы системы отопления нужны работающая газовая инфраструктура и электроснабжение.
"Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего. Информпространство переполнено этим и без меня. Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет", - добавил Филатов.
Накануне первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Мэр Львова Андрей Садовой в пятницу сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.