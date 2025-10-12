Рейтинг@Mail.ru
Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 12.10.2025 (обновлено: 13:21 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/otoplenie-2047799486.html
Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже
Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже - РИА Новости, 12.10.2025
Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже
Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за "проблематики нынешней ситуации". РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T13:20:00+03:00
2025-10-12T13:21:00+03:00
украина
днепропетровск
львов
борис филатов
андрей садовой
юрий корольчук
нафтогаз украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_f4cbc274af0af2fbc3a45edad1a995f8.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
https://ria.ru/20250826/vengrija-2037635824.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046117725.html
украина
днепропетровск
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_108:162:3892:3000_1920x0_80_0_0_33316f856f931ed6cb0869aac12b8787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровск, львов, борис филатов, андрей садовой, юрий корольчук, нафтогаз украины, укрэнерго, верховная рада украины, в мире
Украина, Днепропетровск, Львов, Борис Филатов, Андрей Садовой, Юрий Корольчук, Нафтогаз Украины, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, В мире
Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже

Мэр Днепропетровска Филатов призвал начать отопительный сезон как можно позже

© Depositphotos.com / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Depositphotos.com / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за "проблематики нынешней ситуации".
Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, как правило, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
"Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам надо объединиться. Провести консультации с правительством, "Нафтогазом", "Укрэнерго" и всеми касательными к процессу ведомствами - в том числе и частными поставщикам энергоресурсов. Ибо решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
По его мнению, отопительный сезон должен стартовать одновременно по всей стране. Он отметил, что "показательная забота" о заблаговременно теплых батареях жителей городов в конечном итоге сделает только хуже. Он напомнил, что для стабильной работы системы отопления нужны работающая газовая инфраструктура и электроснабжение.
"Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего. Информпространство переполнено этим и без меня. Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет", - добавил Филатов.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сийярто рассказал, почему Венгрия не обрубила Украине электричество
26 августа, 12:47
Накануне первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Мэр Львова Андрей Садовой в пятницу сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Украина не достигнет энергетической независимости, заявили в "Нафтогазе"
3 октября, 10:54
 
УкраинаДнепропетровскЛьвовБорис ФилатовАндрей СадовойЮрий КорольчукНафтогаз УкраиныУкрэнергоВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала