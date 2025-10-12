Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон как можно позже

По его мнению, отопительный сезон должен стартовать одновременно по всей стране. Он отметил, что "показательная забота" о заблаговременно теплых батареях жителей городов в конечном итоге сделает только хуже. Он напомнил, что для стабильной работы системы отопления нужны работающая газовая инфраструктура и электроснабжение.

"Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего. Информпространство переполнено этим и без меня. Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет", - добавил Филатов.