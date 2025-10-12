https://ria.ru/20251012/opasnost-2047851597.html
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.10.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.10.2025
херсонская область
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
