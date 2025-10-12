Рейтинг@Mail.ru
Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова - РИА Новости, 12.10.2025
06:21 12.10.2025
Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова
Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова - РИА Новости, 12.10.2025
Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова
Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск в России за переход на сторону Украины, некоторое время мог жить в Омске, следователи опросили... РИА Новости, 12.10.2025
россия
омск
вооруженные силы украины
происшествия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, омск, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Омск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова

В Омске опросили жителей двух домов, разыскивая перебежчика Ступникова

© Фото : соцсетиЛев Ступников
Лев Ступников - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : соцсети
Лев Ступников. Архивное фото
ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск в России за переход на сторону Украины, некоторое время мог жить в Омске, следователи опросили жителей двух многоквартирных домов, выяснил корреспондент РИА Новости.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, перебежчик Ступников какое-то время проживал в Центральном округе Омска, он сменил две квартиры в двух разных пятиэтажках на одной и той же улице.
Старшая по дому Юлия рассказала РИА Новости, что действительно очень давно в этой квартире жила семья военных.
"Лет 12-15 назад, может быть больше. Но сейчас там живет семья с ребенком. Недавно по квартирам к нам ходили люди в форме, следователи. Они тоже спрашивали про военного из этой квартиры. Объяснили, что это связано с каким-то случаем в кадетском корпусе. Подробности не озвучивали", – объяснила она.
По другому адресу предположительного проживания бывшего военного тоже не смогли вспомнить Ступникова. Но сосед, живший через стенку квартиры, где, по информации источника, жил перебежчик, признался, что только слышал о соседе-военном.
"Сам я его в глаза ни разу не видел. Я знаю, что здесь раньше жила женщина с дочкой. Вот он с ними то ли жил, то ли приходил к ним периодически. Эта женщина с соседкой сверху ссорилась, ругалась, уж не знаю почему. И соседка снизу как-то приходила, говорила, что она ее топит. Но я ничего плохого про них сказать не могу. Соседи и соседи. Сейчас квартира продана и там делает ремонт другая семья. А про этого мужчину я только слышал. По его душу уже интересовались то ли полицейские, то ли кто. Приходили, опрашивали. Но тут в основном все новые жильцы, никто никого не знает", – рассказал муж старшей по подъезду.
Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нём перебежчик признаётся, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ.
В сентябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Ступников объявлен в розыск. Эта информация подтвердилась и данными базы розыска МВД РФ.
Как следует из материалов судебных приставов, в отношении Ступникова в августе было возбуждено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. Сумма задолженности, которую принудительно взыскивают с бывшего российского офицера, достигает почти 107 тысяч рублей.
РоссияОмскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
