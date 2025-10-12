Рейтинг@Mail.ru
04:21 12.10.2025 (обновлено: 04:25 12.10.2025)
Океанолог предупредил об опасности красных приливов
Потепление океана может привести к частым вредоносным цветениям водорослей - "красным приливам" - у побережья российских морей, особенно на северо-западе страны
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дальний восток, россия, камчатка, общество, наука, климат
Наука, Дальний Восток, Россия, Камчатка, Общество, Наука, Климат
Океанолог предупредил об опасности красных приливов

Океанолог опасается, что убивающие животных красные приливы станут регулярными

© NASAЦветение фитопланктона в Баренцевом море
Цветение фитопланктона в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© NASA
Цветение фитопланктона в Баренцевом море. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потепление океана может привести к частым вредоносным цветениям водорослей - "красным приливам" - у побережья российских морей, особенно на северо-западе страны и Дальнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
Ученый отметил, что фитопланктон — это важнейший компонент морской экосистемы и главный начальный источник питания в толще воды.
Глобальное потепление - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
"Значительный перегрев". Ученые предупредили о климатической катастрофе
28 августа, 17:58
"Конечно же, потепление океана скажется и на его жизни. Например, это может привести к более раннему цветению микроводорослей в средних широтах, к нарушению естественных циклов размножения морских организмов, к смещению периодов активного роста водорослей, к увеличению роли тепловодных видов. Также, особенно для наших дальневосточных и северо-западных морских акваторий, возрастает риск развития бурного цветения тепловодных видов, способных выделять токсичные вещества - речь идёт о красных приливах", - сказал Сапожников.
Он пояснил, что в высоких широтах увеличение продуктивности фитопланктона возможно из-за более раннего освобождения акватории от ледяного покрова.
"В глобальном плане, на фоне прогрева вод Мирового океана - в том числе в морях вокруг России - возможна более устойчивая стратификация вод и уменьшения вертикального переноса питательных веществ в верхние слои морей субтропических и умеренных широт, что приведёт к снижению продуктивности. Нарушение пищевых цепей в некоторых районах может привести к проблемам в области промышленного рыболовства", - добавил ученый.
Резонансное ЧП, связанное с "красным приливом", произошло в акватории Камчатки в конце сентября 2020 года. Тогда местные жители и туристы заметили, что цвет воды на Халактырском пляже изменился. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.
Проверка водоема - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
8 сентября, 07:00
 
НаукаДальний ВостокРоссияКамчаткаОбществоНаукаКлимат
 
 
