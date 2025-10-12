Океанолог предупредил об опасности красных приливов

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потепление океана может привести к частым вредоносным цветениям водорослей - "красным приливам" - у побережья российских морей, особенно на северо-западе страны и Дальнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

"Конечно же, потепление океана скажется и на его жизни. Например, это может привести к более раннему цветению микроводорослей в средних широтах, к нарушению естественных циклов размножения морских организмов, к смещению периодов активного роста водорослей, к увеличению роли тепловодных видов. Также, особенно для наших дальневосточных и северо-западных морских акваторий, возрастает риск развития бурного цветения тепловодных видов, способных выделять токсичные вещества - речь идёт о красных приливах", - сказал Сапожников.