Океанолог предупредил об опасности красных приливов

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потепление океана может привести к частым вредоносным цветениям водорослей - "красным приливам" - у побережья российских морей, особенно на северо-западе страны и Дальнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
Ученый отметил, что фитопланктон — это важнейший компонент морской экосистемы и главный начальный источник питания в толще воды.
"Конечно же, потепление океана скажется и на его жизни. Например, это может привести к более раннему цветению микроводорослей в средних широтах, к нарушению естественных циклов размножения морских организмов, к смещению периодов активного роста водорослей, к увеличению роли тепловодных видов. Также, особенно для наших дальневосточных и северо-западных морских акваторий, возрастает риск развития бурного цветения тепловодных видов, способных выделять токсичные вещества - речь идёт о красных приливах", - сказал Сапожников.
Он пояснил, что в высоких широтах увеличение продуктивности фитопланктона возможно из-за более раннего освобождения акватории от ледяного покрова.
"В глобальном плане, на фоне прогрева вод Мирового океана - в том числе в морях вокруг России - возможна более устойчивая стратификация вод и уменьшения вертикального переноса питательных веществ в верхние слои морей субтропических и умеренных широт, что приведёт к снижению продуктивности. Нарушение пищевых цепей в некоторых районах может привести к проблемам в области промышленного рыболовства", - добавил ученый.
Резонансное ЧП, связанное с "красным приливом", произошло в акватории Камчатки в конце сентября 2020 года. Тогда местные жители и туристы заметили, что цвет воды на Халактырском пляже изменился. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.
