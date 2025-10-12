Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 12.10.2025 (обновлено: 16:52 12.10.2025)
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ
ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, ранены два мирных жителя - мужчины в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.10.2025
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ

Гладков: в Белгородской области 2 мужчин получили ранения после удара дрона ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара ВСУ в селе Введенская Готня Белгородской области
Последствия удара ВСУ в селе Введенская Готня Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара ВСУ в селе Введенская Готня Белгородской области
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, ранены два мирных жителя - мужчины в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжёлом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. От детонации загорелись оборудование и две машины — пожарным расчётом огонь потушен. Также повреждены навес и ещё два легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также отметил, что в посёлке Пролетарский в результате детонации БПЛА на стоянке предприятия различные повреждения зафиксированы у трёх легковых автомобилей, в селе Введенская Готня в результате атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля - огонь ликвидирован сотрудниками МЧС. Кроме того, ещё два транспортных средства получили повреждения, в городе Грайворон от ударов двух FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, а в результате атаки ещё одного дрона повреждена кровля гаража.
Гладков сообщил, что в Шебекино в результате повторного удара дрона по территории предприятия в одном из помещений произошло возгорание - пожар потушен, повреждены кровля и фасад, также в селе Муром Шебекинского округа при детонации дрона повреждено остекление частного дома.
