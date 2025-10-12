Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 12.10.2025
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Украинские войска за минувшие сутки совершили восемь обстрелов на горловском направлении и два – на донецком, заявило управление правительства республики по... РИА Новости, 12.10.2025
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ВСУ совершили восемь обстрелов на Горловском направлении, два — на Донецком

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки совершили восемь обстрелов на горловском направлении и два – на донецком, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Восемь вооруженных атак - на горловском направлении, две вооруженные атаки – на донецком направлении", - говорится в публикации управления.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 22:21
Как уточняет ведомство, всего было выпущено 15 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц.
В предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
