В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Украинские войска за минувшие сутки совершили восемь обстрелов на горловском направлении и два – на донецком, заявило управление правительства республики по...
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки
ВСУ совершили восемь обстрелов на Горловском направлении, два — на Донецком