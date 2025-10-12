В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки совершили восемь обстрелов на горловском направлении и два – на донецком, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Украинские войска за минувшие сутки совершили восемь обстрелов на горловском направлении и два – на донецком, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале

"Восемь вооруженных атак - на горловском направлении, две вооруженные атаки – на донецком направлении", - говорится в публикации управления.

Как уточняет ведомство, всего было выпущено 15 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц.