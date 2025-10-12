Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах из-за их закрытия и нехватки персонала, передает норвежский телеканал TV2.
"Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в норвежских городах Осло, Сарпсборг, Драммен были закрыты три тюрьмы из-за отсутствия пожарной безопасности. Кроме того, как отмечается, сотрудники тюрем переводятся в другие ведомства, такие как таможня и вооружённые силы, что привело к нехватке персонала. В Норвежском профсоюзе работников тюрем и пробации сообщили телеканалу, что некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой зарплаты.
TV2 добавляет, что в число рассматриваемых мер для увеличения вместимости тюрем входят размещение двух человек в одной камере и повышение возможности досрочного освобождения преступников.
