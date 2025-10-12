Рейтинг@Mail.ru
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах - РИА Новости, 12.10.2025
12:59 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/norvegiya--2047797164.html
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах - РИА Новости, 12.10.2025
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах
Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах из-за их закрытия и нехватки персонала, передает норвежский телеканал TV2.
2025-10-12T12:59:00+03:00
2025-10-12T12:59:00+03:00
норвегия
осло
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg
https://ria.ru/20250314/tjurmy-2005123975.html
https://ria.ru/20250129/shvetsija-1996176566.html
норвегия
осло
норвегия, осло, в мире
Норвегия, Осло, В мире
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах

Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах из-за их закрытия

© Fotolia / mmuenzlФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Fotolia / mmuenzl
Флаг Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах из-за их закрытия и нехватки персонала, передает норвежский телеканал TV2.
"Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в норвежских городах Осло, Сарпсборг, Драммен были закрыты три тюрьмы из-за отсутствия пожарной безопасности. Кроме того, как отмечается, сотрудники тюрем переводятся в другие ведомства, такие как таможня и вооружённые силы, что привело к нехватке персонала. В Норвежском профсоюзе работников тюрем и пробации сообщили телеканалу, что некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой зарплаты.
TV2 добавляет, что в число рассматриваемых мер для увеличения вместимости тюрем входят размещение двух человек в одной камере и повышение возможности досрочного освобождения преступников.
НорвегияОслоВ мире
 
 
