Нобелевский комитет прокомментировал утечку данных о лауреате премии мира

"Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу. <...> Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", — сказал Харпвикен в интервью норвежскому изданию VG.

Норвежская газета Finansavisen в пятницу писала, что Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но в ночь на пятницу ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом. Издание пишет о трех пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тысячи долларов. Кроме того, по информации Finansavisen, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности три пользователя смогли получить прибыль в размере около 90 тысяч долларов, отмечает газета.