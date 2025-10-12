Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве - РИА Новости, 12.10.2025
20:57 12.10.2025
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве - РИА Новости, 12.10.2025
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве
Украинские власти в рамках "декоммунизации" переименовали в Николаеве все улицы, названия которых Институт национальной памяти переименовывать и не требовал,... РИА Новости, 12.10.2025
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве

В Николаеве переименовали улицы, названные в честь выдающихся русских деятелей

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские власти в рамках "декоммунизации" переименовали в Николаеве все улицы, названия которых Институт национальной памяти переименовывать и не требовал, перенеся их в так называемый "белый список", сообщает украинское издание "Страна.ua".
Под переименование попали наименования ряда объектов в честь русских ученых, инженеров, художников, писателей и общественных деятелей.
Николаеве заявили, что уже переименовали все улицы, чьи имена недавно попали в "белый список" Института нацпамяти - то есть, их можно было и не переименовывать" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страна.ua". Уточняется, что в частности речь идет о названиях в честь российского художника Карла Брюллова, писателей Антона Чехова, Александра Герцена и Владимира Короленко, русского поэта Николая Некрасова, российского хирурга Николая Пирогова, российского физиолога Ивана Павлова, декабриста Кондрата Рылеева, а также ученого Константина Циолковского.
Отмечается, что еще в апреле 2023 года Николаевский горсовет утвердил положение о переименовании топонимов с "российскими названиями".
Ранее это же издание сообщало, что институт нацпамяти опубликовал "Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики", которых, по мнению сотрудников института, нужно вычеркивать из украинской топонимики. Второй список содержит лица и события времен Российской империи, которые являются исключением и "отмене не подлежат". Туда вошли писатели Николай Гоголь, Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов и другие деятели культуры.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
