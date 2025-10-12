Украинские власти переименовали улицы в Николаеве

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские власти в рамках "декоммунизации" переименовали в Николаеве все улицы, названия которых Институт национальной памяти переименовывать и не требовал, перенеся их в так называемый "белый список", сообщает украинское издание "Страна.ua".