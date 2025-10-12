Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды передали Украине противоминный корабль - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 12.10.2025
Нидерланды передали Украине противоминный корабль
Нидерланды передали Украине противоминный корабль

ВМС Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar

CC0 / Ministerie van Defensie / Минные тральщики типа Alkmaar
Минные тральщики типа Alkmaar - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
CC0 / Ministerie van Defensie /
Минные тральщики типа Alkmaar. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидается поставка еще одного судна, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*.
"Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается", - приводит слова Неижпапы* украинское издание NV.
В 2023 году тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Нидерланды передадут Украине два минных тральщика.
Противоминные корабли класса Alkmaar создавались в рамках совместной программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего построено 35 судов для трех флотов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНидерландыАлексей НеижпапаАлексей РезниковСергей ЛавровНАТО
 
 
