"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Фридрих Мерц предупредил: в ближайшие годы реальные доходы домохозяйств сильно сократятся. Придется больше отчислять на пенсию, здравоохранение и страхование. Недовольных такой политикой в стране все больше. О неизбежных последствиях — в материале РИА Новости.

Бей своих

Канцлер пояснил : население стареет, социальные расходы стали непосильными.

Также, по его словам, нужно пересмотреть условия пенсионного страхования. До 2031-го серьезных проблем с финансированием не возникнет, но нужна "крупная реформа".

Мерц считает необходимым расширить частное страхование и более тесно увязать выплаты со сроками взносов.

"Тот, кто работал с 17 до 67 лет, трудился полвека. Но тот, кто учился и, возможно, не выходил на рынок труда до 30-ти, — гораздо меньше", — указал он.

Ранее канцлер говорил : Германия больше не может обеспечивать существующую систему поддержки благосостояния. И призывал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году потратили рекордные 47 миллиардов евро.

Разумеется, немцам такие речи совсем не нравятся. В сентябре недовольных политикой правительства было 60%, в октябре — уже 71.

Предупреждали давно

О том, что пенсионная система Германии находится на грани краха, предупреждали давно.

В 2022-м президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер в беседе с Times прогнозировал : через пять лет все рухнет.

Сейчас пенсия, как правило, — 48% средней зарплаты по стране. "На сто работников, делающих взносы в страховой фонд, приходится 50 пенсионеров. Через 15 лет будет уже 70", — говорил он тогда.

Как уточняет Die Zeit , в Германии возраст выхода на заслуженный отдых постепенно увеличивают с 2012-го в зависимости от года рождения. В 2025-м выплаты по старости начнут получать те, кому 66 лет и два месяца. В 2026-м — в 66 лет и четыре месяца. С 2031-го — в 67.

По данным Destatis , в 2031-м на возрастную группу от 67 будет приходиться 23% населения, 20-66 — 58%, моложе 20-ти — 19%.

Ситуация в экономике

А в стране растет безработица, закрываются предприятия.

По информации Федерального агентства труда , в августе число нетрудоустроенных достигло 3,025 миллиона человек.

Под угрозой каждое пятое рабочее место в машиностроении. Отрасль, в которой занято более миллиона человек, сталкивается с двойной проблемой: торговыми санкциями и агрессивной конкуренцией со стороны Китая.

В прошлом году в ФРГ прекратили деятельность 196 100 предприятий — максимум с 2011-го.

Экономика стагнирует. Цены на природные ресурсы высоки, что негативно влияет на конкурентоспособность. И демографическая ситуация довольно сложна, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

В 2023-м ВВП прибавил всего 0,3%, в 2024 — 0,2%. Улучшений не видно.

Сказывается и увеличение военных расходов, добавляет замруководителя департамента внешних коммуникаций КГ "Полилог" Александр Хазариди.

На 2026-й в бюджет заложили на оборону 82,7 миллиарда евро. Помощь киевскому режиму обойдется в девять миллиардов.

Понятно, что "социалку" в таких условиях не вытянуть. Решение одно — залезть в кошельки граждан.

"Социальные расходы уже около трети ВВП, из них значительная часть — пенсии и здравоохранение. При слабом росте экономики это сжимает бюджетное пространство, заставляет искать дополнительное финансирование", — объясняет эксперт.

И добавляет: предлагаемый правительством курс перекладывает системные издержки на работающих, но при этом не устраняет корень проблем — низкую производительность, провалы в управлении здравоохранением и демографический перекос.