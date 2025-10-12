Рейтинг@Mail.ru
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению - РИА Новости, 12.10.2025
08:00 12.10.2025
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению - РИА Новости, 12.10.2025
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению
Фридрих Мерц предупредил: в ближайшие годы реальные доходы домохозяйств сильно сократятся. Придется больше отчислять на пенсию, здравоохранение и страхование... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
германия
в мире, германия
В мире, Германия
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению

Хазариди: перенос издержек на работающих немцев не устраняет корень проблем ФРГ

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Фридрих Мерц предупредил: в ближайшие годы реальные доходы домохозяйств сильно сократятся. Придется больше отчислять на пенсию, здравоохранение и страхование. Недовольных такой политикой в стране все больше. О неизбежных последствиях — в материале РИА Новости.

Бей своих

Канцлер пояснил: население стареет, социальные расходы стали непосильными.
Также, по его словам, нужно пересмотреть условия пенсионного страхования. До 2031-го серьезных проблем с финансированием не возникнет, но нужна "крупная реформа".
Мерц считает необходимым расширить частное страхование и более тесно увязать выплаты со сроками взносов.
"Тот, кто работал с 17 до 67 лет, трудился полвека. Но тот, кто учился и, возможно, не выходил на рынок труда до 30-ти, — гораздо меньше", — указал он.
Ранее канцлер говорил: Германия больше не может обеспечивать существующую систему поддержки благосостояния. И призывал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году потратили рекордные 47 миллиардов евро.
Разумеется, немцам такие речи совсем не нравятся. В сентябре недовольных политикой правительства было 60%, в октябре — уже 71.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц

Предупреждали давно

О том, что пенсионная система Германии находится на грани краха, предупреждали давно.
В 2022-м президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер в беседе с Times прогнозировал: через пять лет все рухнет.
Сейчас пенсия, как правило, — 48% средней зарплаты по стране. "На сто работников, делающих взносы в страховой фонд, приходится 50 пенсионеров. Через 15 лет будет уже 70", — говорил он тогда.
Как уточняет Die Zeit, в Германии возраст выхода на заслуженный отдых постепенно увеличивают с 2012-го в зависимости от года рождения. В 2025-м выплаты по старости начнут получать те, кому 66 лет и два месяца. В 2026-м — в 66 лет и четыре месяца. С 2031-го — в 67.
По данным Destatis, в 2031-м на возрастную группу от 67 будет приходиться 23% населения, 20-66 — 58%, моложе 20-ти — 19%.
© AP Photo / Michael SohnВход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия
Вход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Вход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия

Ситуация в экономике

А в стране растет безработица, закрываются предприятия.
По информации Федерального агентства труда, в августе число нетрудоустроенных достигло 3,025 миллиона человек.
Под угрозой каждое пятое рабочее место в машиностроении. Отрасль, в которой занято более миллиона человек, сталкивается с двойной проблемой: торговыми санкциями и агрессивной конкуренцией со стороны Китая.
В прошлом году в ФРГ прекратили деятельность 196 100 предприятий — максимум с 2011-го.
Экономика стагнирует. Цены на природные ресурсы высоки, что негативно влияет на конкурентоспособность. И демографическая ситуация довольно сложна, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
В 2023-м ВВП прибавил всего 0,3%, в 2024 — 0,2%. Улучшений не видно.
Сказывается и увеличение военных расходов, добавляет замруководителя департамента внешних коммуникаций КГ "Полилог" Александр Хазариди.
На 2026-й в бюджет заложили на оборону 82,7 миллиарда евро. Помощь киевскому режиму обойдется в девять миллиардов.
Понятно, что "социалку" в таких условиях не вытянуть. Решение одно — залезть в кошельки граждан.
"Социальные расходы уже около трети ВВП, из них значительная часть — пенсии и здравоохранение. При слабом росте экономики это сжимает бюджетное пространство, заставляет искать дополнительное финансирование", — объясняет эксперт.
И добавляет: предлагаемый правительством курс перекладывает системные издержки на работающих, но при этом не устраняет корень проблем — низкую производительность, провалы в управлении здравоохранением и демографический перекос.
Поэтому рост взносов рискует стать постоянной "данью за стагнацию" без гарантии устойчивости системы.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
 
