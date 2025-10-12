На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.