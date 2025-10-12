Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 12.10.2025 (обновлено: 01:57 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/nato-2047748197.html
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России - РИА Новости, 12.10.2025
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России
Расчеты Запада на то, что конфликт на Украине укрепит НАТО, не оправдались, заявил в эфире YouTube-канала экс-помощник главы Пентагона Час Фриман. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T01:56:00+03:00
2025-10-12T01:57:00+03:00
нато
евросоюз
сша
украина
россия
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20251010/signal-2047508631.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398005.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, евросоюз, сша, украина, россия, министерство обороны сша, в мире
НАТО, Евросоюз, США, Украина, Россия, Министерство обороны США, В мире
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России

Конфликт на Украине ослабил НАТО. Оценки экс-помощника главы Пентагона Фримана

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Расчеты Запада на то, что конфликт на Украине укрепит НАТО, не оправдались, заявил в эфире YouTube-канала экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.
"У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
10 октября, 13:37
При этом он подчеркнул, что сегодняшняя позиция США трактуется очень по-разному. Одни, по словам Фримана, считают, что Соединенные Штаты просто хотят нового разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание России, а другие предполагают, что Трамп просто хочет полностью выйти из НАТО и перестать сосредотачиваться на Европе.
Внешняя политика ЕС, на взгляд бывшего помощника главы Пентагона, заключается в том, чтобы заставить Москву делать то, что хочет Запад, а цель его предложения по урегулированию украинского конфликта сводилась к направлению ярости Трампа против нее.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп предложил исключить Испанию из НАТО
9 октября, 22:37
 
НАТОЕвросоюзСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала