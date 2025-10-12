На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Расчеты Запада на то, что конфликт на Украине укрепит НАТО, не оправдались, заявил в эфире YouTube-канала экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.
"У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что сегодняшняя позиция США трактуется очень по-разному. Одни, по словам Фримана, считают, что Соединенные Штаты просто хотят нового разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание России, а другие предполагают, что Трамп просто хочет полностью выйти из НАТО и перестать сосредотачиваться на Европе.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
