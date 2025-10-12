Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/napso--2047783913.html
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи - РИА Новости, 12.10.2025
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи
Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками на территории города Сочи благодаря товарищеским отношениям с судьями Лазаревского... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T10:47:00+03:00
2025-10-12T10:47:00+03:00
сочи
оаэ
юрий напсо
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:182:864:668_1920x0_80_0_0_e40949367c7259ba895b131e522b61f4.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047484669.html
https://ria.ru/20251003/sud-2046134032.html
сочи
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:40:864:688_1920x0_80_0_0_d67aa18e7642ee42a2ade707e73bd587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, оаэ, юрий напсо, госдума рф, общество
Сочи, ОАЭ, Юрий Напсо, Госдума РФ, Общество
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками на территории города Сочи благодаря товарищеским отношениям с судьями Лазаревского районного суда города Сочи, следует из материалов суда об обращении в доход государства имущества экс-депутата по иску Генеральной прокуратуры, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Свидетель рассказала, что Напсо Ю.А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю.А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", - говорится в решении.
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
10 октября, 11:58
В частности, по словам свидетеля, Напсо незаконно захватил ряд объектов на территории ЗАО "Санаторий Магадан" в Лазаревском районе Сочи с помощью фиктивных договоров покупки-продажи недвижимости от имени сотрудников его подконтрольных компаний. В тексте решения суда упоминается, что экс-депутату в этом помогали судьи Лазаревского районного суда, сотрудники администрации и судебные приставы.
Ранее суд удовлетворил иск генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
Журналист Илья Азар* - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*
3 октября, 11:37
 
СочиОАЭЮрий НапсоГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала