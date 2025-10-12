Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи

СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками на территории города Сочи благодаря товарищеским отношениям с судьями Лазаревского районного суда города Сочи, следует из материалов суда об обращении в доход государства имущества экс-депутата по иску Генеральной прокуратуры, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Свидетель рассказала, что Напсо Ю.А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю.А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", - говорится в решении.

В частности, по словам свидетеля, Напсо незаконно захватил ряд объектов на территории ЗАО "Санаторий Магадан" в Лазаревском районе Сочи с помощью фиктивных договоров покупки-продажи недвижимости от имени сотрудников его подконтрольных компаний. В тексте решения суда упоминается, что экс-депутату в этом помогали судьи Лазаревского районного суда, сотрудники администрации и судебные приставы.

Ранее суд удовлетворил иск генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.