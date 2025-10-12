Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства - РИА Новости, 12.10.2025
06:41 12.10.2025 (обновлено: 15:11 12.10.2025)
Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства
Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства - РИА Новости, 12.10.2025
Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства
Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину из его конкурсной массы ежемесячно чуть более 311 тысяч... РИА Новости, 12.10.2025
россия
борис надеждин
росэнергобанк
агентство по страхованию вкладов
Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства

Признанному банкротом Надеждину выделят 311 тысяч рублей в месяц на лекарства

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину из его конкурсной массы ежемесячно чуть более 311 тысяч рублей на лекарства и медуслуги, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 рубля", — говорится в определении суда.
Петр Макаренко - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Суд признал основателя "Телеспорта" Петра Макаренко банкротом
7 октября, 18:00
Также уточняется, что выплата денежных средств производится финансовым управляющим при наличии у должника дохода, а ходатайство Надеждина об исключении денежных средств из конкурсной массы удовлетворено частично.
Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4. Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента России на выборах в 2024 году, просил суд исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом II группы и не может передвигаться на общественном транспорте.
Представители финансового управляющего Татьяны Мешковой и кредитора Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против удовлетворения заявления Надеждина возражали.
Суды установили, что должник действительно имеет инвалидность II группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Как отмечалось в определении, "в материалы дела не представлены доказательства (документы), подтверждающие невозможность должника самостоятельного передвижения с использованием общественного транспорта". Суды также приняли во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara.
Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента России, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Определен портрет банкрота в России
18 сентября, 01:40
 
РоссияБорис НадеждинРосэнергобанкАгентство по страхованию вкладов
 
 
