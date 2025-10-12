Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину из его конкурсной массы ежемесячно чуть более 311 тысяч рублей на лекарства и медуслуги, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 рубля", — говорится в определении суда.

Также уточняется, что выплата денежных средств производится финансовым управляющим при наличии у должника дохода, а ходатайство Надеждина об исключении денежных средств из конкурсной массы удовлетворено частично.

Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4. Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента России на выборах в 2024 году, просил суд исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом II группы и не может передвигаться на общественном транспорте.

Представители финансового управляющего Татьяны Мешковой и кредитора Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) против удовлетворения заявления Надеждина возражали.

Суды установили, что должник действительно имеет инвалидность II группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Как отмечалось в определении, "в материалы дела не представлены доказательства (документы), подтверждающие невозможность должника самостоятельного передвижения с использованием общественного транспорта". Суды также приняли во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.