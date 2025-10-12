Рейтинг@Mail.ru
05:38 12.10.2025
Российский консул рассказал, кто охраняет невольничий колл-центр в Мьянме
Российский консул рассказал, кто охраняет невольничий колл-центр в Мьянме
Российский консул рассказал, кто охраняет невольничий колл-центр в Мьянме

Консул Ильин: невольничий колл-центр в Мьянме охраняют вооруженные формирования

© Посольство России в Таиланде/TelegramОсвобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре. Архивное фото
БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Крупнейший из известных невольничьих колл-центров в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, охраняется незаконными вооруженными формированиями, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Периметр (колл-центра, ред.) охраняется некими незаконными вооруженными формированиями, и вся территория колл-центра окружена колючей проволокой", - рассказал агентству дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
11 октября, 05:37
 
