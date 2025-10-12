https://ria.ru/20251012/myanma-2047757987.html
Российский консул рассказал, кто охраняет невольничий колл-центр в Мьянме
Крупнейший из известных невольничьих колл-центров в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, охраняется незаконными... РИА Новости, 12.10.2025
Консул Ильин: невольничий колл-центр в Мьянме охраняют вооруженные формирования