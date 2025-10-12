Посольство России рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме

БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.