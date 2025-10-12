Рейтинг@Mail.ru
Посольство России рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме - РИА Новости, 12.10.2025
03:17 12.10.2025
Посольство России рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме
Консул Ильин: невольничий колл-центр в Мьянме КК Park вмещает в себя мини-город

© Paula BronsteinНейпьидо, Мьянма
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Paula Bronstein
Нейпьидо, Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Люди (освобожденные из мошеннических колл-центров россияне – ред.) рассказывали, что на территории этих колл-центров, по крайней мере в самом известном из них, который называется КК Park, по сути, располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: это рестораны, это магазины замкнутого цикла, и даже спа-салоны и массажные салоны. Там имеется все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги", - рассказал агентству дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
