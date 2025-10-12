https://ria.ru/20251012/muzhchina-2047841413.html
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Обширное ранение правого плеча в результате атаки украинского дрона получил мужчина в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 12.10.2025
Хинштейн: в Курской области при атаке дрона мужчина получил ранение плеча