Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/muzhchina-2047841413.html
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Обширное ранение правого плеча в результате атаки украинского дрона получил мужчина в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T20:15:00+03:00
2025-10-12T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20251011/vsu-2047698277.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина

Хинштейн: в Курской области при атаке дрона мужчина получил ранение плеча

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 12 окт - РИА Новости. Обширное ранение правого плеча в результате атаки украинского дрона получил мужчина в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В воскресенье Хинштейн сообщал о пяти пострадавших после атак ВСУ - троих в Беловском, и двоих в Хомутовском районах Курской области.
"Ещё одна жертва нацистских преступлений. В результате атаки вражеского беспилотника на деревню Гирьи Беловского района ранен 41-летний мужчина. У него обширная рана правого плеча. Его доставили в больницу, оказали медицинскую помощь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
11 октября, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала