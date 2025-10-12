Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.10.2025 (обновлено: 17:29 12.10.2025)
На Крымском мосту временно перекрыли движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.22 мск.
Заголовок открываемого материала