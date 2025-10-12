На Крымском мосту временно перекрыли движение

https://ria.ru/20251012/most-2047829580.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 12.10.2025
