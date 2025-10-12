Эксперт обозначила пять главных признаков брокера-мошенника

"Ложные брокерские компании используют годами отработанные схемы, чтобы заставить людей расстаться с крупными суммами денег под видом выгодных инвестиций. Но есть несколько тревожных сигналов, которые должны сразу насторожить потенциального клиента, желающего озолотиться", — разъясняет она.

Во всех подобных случаях важно понимать, что вы имеете дело с мошенниками. Не совершайте необдуманных переводов, проверяйте лицензию брокера на сайте Банка России и доверяйте только официальным финансовым институтам, советует Соловиченко.