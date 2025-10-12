Эксперт обозначила пять главных признаков брокера-мошенника

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мошенники, выдающие себя за брокеров и обманом забирающие у людей деньги весьма распространены. Пять признаков, позволяющих их выявить, назвала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Соловиченко.
"Ложные брокерские компании используют годами отработанные схемы, чтобы заставить людей расстаться с крупными суммами денег под видом выгодных инвестиций. Но есть несколько тревожных сигналов, которые должны сразу насторожить потенциального клиента, желающего озолотиться", — разъясняет она.
- 1.Отказ предоставить документы либо данные из ненадежных источников — сайты-однодневки, размытые фото, отсутствие контактной информации, кроме соцсетей;
- 2.Требование внести крупную сумму для получения доступа к высокодоходным сделкам или "активации счета";
- 3.Психологическое давление и спешка, лишающие вас времени на раздумье;
- 4.Обещания заоблачной доходности, какой не бывает на рынке;
- 5.Сложности с выводом средств, требование для этого совершения новых платежей.
Во всех подобных случаях важно понимать, что вы имеете дело с мошенниками. Не совершайте необдуманных переводов, проверяйте лицензию брокера на сайте Банка России и доверяйте только официальным финансовым институтам, советует Соловиченко.
