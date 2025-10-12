Фотеску: власти в Молдавии пытались давить на органы управления Гагаузии

КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Власти Молдавии пытались давить на органы управления Гагаузской автономии, используя для этого и приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, но им это не удалось, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"Власть, извините за выражение, обломалась, потому что рассчитывала через запугивания и финансовые манипуляции поставить на колени руководство и народ Гагаузии. Но мы видим, что руководство автономии не признало этот приговор и по-прежнему считает Евгению Гуцул легитимным башканом (главой автономии - ред.). Точно так же и население не признало это решение", - заявил Фотеску журналистам.
По его словам, это подтверждается результатами парламентских выборов 28 сентября, когда правящая партия "Действие и солидарность" получила в Гагаузии лишь около 3% голосов.
"Здесь власть ничего не добилась и, я думаю, не добьется. У автономии есть свои права, закреплённые в Конституции и в Уложении о Гагаузии. Только жители автономии имеют право решать, кто будет их башканом", - утверждает депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
