Фотеску: власти в Молдавии пытались давить на органы управления Гагаузии

КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Власти Молдавии пытались давить на органы управления Гагаузской автономии, используя для этого и приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, но им это не удалось, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.

"Власть, извините за выражение, обломалась, потому что рассчитывала через запугивания и финансовые манипуляции поставить на колени руководство и народ Гагаузии . Но мы видим, что руководство автономии не признало этот приговор и по-прежнему считает Евгению Гуцул легитимным башканом (главой автономии - ред.). Точно так же и население не признало это решение", - заявил Фотеску журналистам.

По его словам, это подтверждается результатами парламентских выборов 28 сентября, когда правящая партия "Действие и солидарность" получила в Гагаузии лишь около 3% голосов.

"Здесь власть ничего не добилась и, я думаю, не добьется. У автономии есть свои права, закреплённые в Конституции и в Уложении о Гагаузии. Только жители автономии имеют право решать, кто будет их башканом", - утверждает депутат.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России