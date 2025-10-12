https://ria.ru/20251012/mjanma-2047764724.html
Российский консул рассказал, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме
БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Менеджеры мошеннических колл-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, бьют подневольных работников за невыполнение плана мошеннических операций, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"У каждого из числа людей, привлекаемых к работе колл-центра, есть достаточно жесткий трудовой план, который необходимо выполнять, и который исчисляется определенной суммой в денежном эквиваленте. Эту сумму работник должен заработать (для колл-центра – ред.) за месяц", - рассказал агентству дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ
, похищенных из Таиланда
и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы
.
"Если такая сумма не заработана, то применяются различные методы, вплоть до физического насилия, людей могут бить за невыполнение финансовых планов", - добавил он.