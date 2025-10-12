Российский консул рассказал, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме

БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Менеджеры мошеннических колл-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, бьют подневольных работников за невыполнение плана мошеннических операций, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

"Если такая сумма не заработана, то применяются различные методы, вплоть до физического насилия, людей могут бить за невыполнение финансовых планов", - добавил он.