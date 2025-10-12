https://ria.ru/20251012/mjanma-2047754815.html
Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме
БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Организаторы мошеннических колл-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают в свои центры граждан многих стран, в том числе РФ, посулив им карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"На них (потенциальных подневольных работников из числа россиян – ред.) выходят (через Telegram-каналы, посвященные поиску работы в Азии
– ред.) какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме "поработать в Таиланде", для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги", - рассказал агентству дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ
, похищенных из Таиланда
и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы
.
По его словам, переговоры через Telegram
или другие социальные сети и мессенджеры заканчиваются, как правило, прибытием в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке
, где обманутых искателей работы в Азии встречают и везут вглубь Таиланда, и далее – в город Месай на мьянманской границе.
"Там их насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках подальше от официального пограничного перехода. Ширина реки Мэй в тех местах не более 50–70 метров. В сухой сезон, говорят, ее можно перейти пешком", - сказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде.
Он добавил, что некоторые похищенные таким образом подневольные работники колл-центров, у которых, как правило, сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже не в Таиланде, а на территории сопредельного государства.