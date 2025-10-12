Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.

Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией " Белавиа " и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

"Заявления политические были. Мы направили соответствующие запросы по всем направлениям - банковскому, авиационно-техническому направлениям, это поддержка летной годности авиакомпании "Боинг". Сейчас ждем от них ответы", - сказал Голуб в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он пояснил, что политическое решение принято, должно последовать решение технических вопросов. "Я думаю, что в ближайшем перспективе, в ближайшее время все это будет решено", - сказал директор департамента. По его словам, данное решение - это решение вопросов поддержания летной годности белорусских воздушных судов, вопросов осуществления расчетов с белорусскими компаниями.

Голуб добавил, что данное решение позволит авиакомпании начать работать по новым направлениям, откроет возможности заключения соглашений о воздушном сообщении с новыми странами.