Рейтинг@Mail.ru
Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа" - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/minsk-2047852160.html
Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"
Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа" - РИА Новости, 12.10.2025
Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"
Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:31:00+03:00
2025-10-12T22:31:00+03:00
в мире
минск
сша
белоруссия
белавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49747/26/497472666_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2b35b1f489ad413e589afef5c88217de.jpg
https://ria.ru/20250912/tramp-2041336373.html
https://ria.ru/20250911/belavia-2041216250.html
минск
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49747/26/497472666_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_9fe016ddb340f08a6734f5a786bf4678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, сша, белоруссия, белавиа
В мире, Минск, США, Белоруссия, Белавиа
Минск надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"

Минск надеется на скорую реализацию решения США о снятии санкций с Белавиа

© Фото : ArcturusСамолет компании "Белавиа"
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : Arcturus
Самолет компании "Белавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.
Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Первые ласточки. Трамп отправил Европе сигнал из Минска
12 сентября, 08:00
"Заявления политические были. Мы направили соответствующие запросы по всем направлениям - банковскому, авиационно-техническому направлениям, это поддержка летной годности авиакомпании "Боинг". Сейчас ждем от них ответы", - сказал Голуб в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он пояснил, что политическое решение принято, должно последовать решение технических вопросов. "Я думаю, что в ближайшем перспективе, в ближайшее время все это будет решено", - сказал директор департамента. По его словам, данное решение - это решение вопросов поддержания летной годности белорусских воздушных судов, вопросов осуществления расчетов с белорусскими компаниями.
Голуб добавил, что данное решение позволит авиакомпании начать работать по новым направлениям, откроет возможности заключения соглашений о воздушном сообщении с новыми странами.
"Надеемся, что все-таки эта политическая воля, которая была озвучена, принятое решение на самом высоком уровне поспособствуют и выходу из санкционных ограничений, которые наложены совершенно незаконно на нашу страну", - заключил он.
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
11 сентября, 15:11
 
В миреМинскСШАБелоруссияБелавиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала