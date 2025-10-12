Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания, сообщило Минэнерго РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.