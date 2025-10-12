https://ria.ru/20251012/minenergo-2047839048.html
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства - РИА Новости, 12.10.2025
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства
Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:51:00+03:00
2025-10-12T19:51:00+03:00
2025-10-12T19:54:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/39/1508383948_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_2bf3f70d7504d0e770b789358ce94ef6.jpg
https://ria.ru/20251012/minenergo-2047838740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/39/1508383948_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2e596d71de81e21649b00a7519a99d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства
В Минэнерго прокомментировали отмену акциза для дизтоплива из авиакеросина
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
"Вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания", - говорится в сообщении.