Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 12.10.2025 (обновлено: 19:54 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/minenergo-2047839048.html
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства - РИА Новости, 12.10.2025
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства
Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:51:00+03:00
2025-10-12T19:54:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/39/1508383948_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_2bf3f70d7504d0e770b789358ce94ef6.jpg
https://ria.ru/20251012/minenergo-2047838740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/39/1508383948_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2e596d71de81e21649b00a7519a99d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго: отмена акциза на авиакеросин повысит эффективность производства

В Минэнерго прокомментировали отмену акциза для дизтоплива из авиакеросина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаправщик заправляет автомобиль
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заправщик заправляет автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
"Вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания", - говорится в сообщении.
Заправки - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
Вчера, 19:51
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала