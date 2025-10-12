Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
19:51 12.10.2025 (обновлено: 21:18 12.10.2025)
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
Заправки
Заправки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заправки. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мораторий на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать цены на бензин внутри страны, сообщило Минэнерго.
"Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", — отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
Кроме того, глава государства на тот же период отменил акцизы на дизель, полученный при смешении дизтоплива, авиакеросина и других компонентов, если его произвели отечественные компании, не имеющие свидетельства для переработки нефтяного сырья.
Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
7 октября, 15:24
 
Экономика Россия Владимир Путин Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
