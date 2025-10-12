https://ria.ru/20251012/minenergo-2047838740.html
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
Мораторий на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать цены на бензин внутри страны, сообщило Минэнерго. РИА Новости, 12.10.2025
экономика
россия
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
