Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США

ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекину пришлось ответить на это, заявили в Министерстве коммерции КНР.

В пятницу Министерство транспорта страны объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября.

"Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в сообщении.

По оценке ведомства, действия Вашингтона нарушают правила ВТО , а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США.

"Это типичный пример политики односторонних действий", — добавили в ведомстве.

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.

В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.

Сейчас эти тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.