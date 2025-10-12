Рейтинг@Mail.ru
06:12 12.10.2025 (обновлено: 15:37 12.10.2025)
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекину пришлось ответить на это, заявили в Министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 12.10.2025
в мире, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), экономика, дональд трамп
В мире, США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика, Дональд Трамп

Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США

© Fotolia / SeanPavonePhotoПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекину пришлось ответить на это, заявили в Министерстве коммерции КНР.

В пятницу Министерство транспорта страны объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября.

Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США исправить ошибочные действия
Вчера, 05:52
"Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в сообщении.
По оценке ведомства, действия Вашингтона нарушают правила ВТО, а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США.
"Это типичный пример политики односторонних действий", — добавили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп не одобрил ограничение Китаем экспорта редкоземельных элементов
10 октября, 18:11

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Сейчас эти тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
В субботу президент США Дональд Трамп анонсировал новую пошлину на товары из КНР — в сто процентов сверх нынешнего уровня. Эту меру могут ввести с 1 ноября или раньше.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"
10 октября, 18:05
 
В миреСШАКитайВсемирная торговая организация (ВТО)ЭкономикаДональд Трамп
 
 
