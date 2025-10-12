https://ria.ru/20251012/mery-2047760505.html
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США - РИА Новости, 12.10.2025
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекину пришлось ответить на это, заявили в Министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:12:00+03:00
2025-10-12T06:12:00+03:00
2025-10-12T15:37:00+03:00
в мире
сша
китай
всемирная торговая организация (вто)
экономика
дональд трамп
сша
китай
ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекину пришлось ответить на это, заявили в Министерстве коммерции КНР.
В пятницу Министерство транспорта страны объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября.
"Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в сообщении.
По оценке ведомства, действия Вашингтона нарушают правила ВТО
, а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США.
"Это типичный пример политики односторонних действий", — добавили в ведомстве.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп
ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин
ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Сейчас эти тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
В субботу президент США Дональд Трамп анонсировал новую пошлину на товары из КНР — в сто процентов сверх нынешнего уровня. Эту меру могут ввести с 1 ноября или раньше.