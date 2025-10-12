Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный центр "Земля прайда" готов принять медвежат-сирот с Камчатки - РИА Новости, 12.10.2025
02:36 12.10.2025
Подмосковный центр "Земля прайда" готов принять медвежат-сирот с Камчатки
Подмосковный центр "Земля прайда" готов принять медвежат-сирот с Камчатки
Подмосковный центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда" готов полностью финансировать операцию по спасению двух осиротевших медвежат, обнаруженных РИА Новости, 12.10.2025
Подмосковный центр "Земля прайда" готов принять медвежат-сирот с Камчатки

Центр "Земля прайда" готов спасти и принять двух медвежат-сирот с Камчатки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМедвежонок
Медвежонок - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Медвежонок. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Подмосковный центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда" готов полностью финансировать операцию по спасению двух осиротевших медвежат, обнаруженных в труднодоступной местности в районе бухте Жировой на Камчатке, и забрать детенышей к себе, проинформировали зоозащитники в своем Telegram-канале.
По данным РИА Новости, медвежата-сироты были обнаружены вахтовиками-геодезистами, видео детенышей появилось в социальных сетях, после чего жители Камчатки, зоозащитники и власти начали кампанию по их спасению.
"Мы уже сообщили, что все необходимые затраты, которые нужны для спасения этих сирот, можем взять на себя (клетки, затраты на поездки за ними и другое), но сейчас деньги — дело десятое. Главное, чтобы они были живы и их не "ликвидировали". Уж эти малыши точно никому ничего плохого не сделали", — заявили в центре спасения диких животных.
По их информации, медвежата истощены и очень ослаблены.
"Они едят с рук, абсолютно не агрессивны и уже доверяют людям, будто понимая, что люди — их последняя надежда", — отметили зоозащитники. В центре подчеркнули, что находятся на связи с профильными органами Камчатского края для организации спасения животных.
Начальник управления федерального государственного контроля министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов подтвердил РИА Новости, что возможность спасти медвежат прорабатывается.
"Зоозащитники готовы забрать. Охотобщество готово передержать. Отловить есть чем", — сказал Воропанов.
Он уточнил, что сложность представляет труднодоступность места.
"Наземный транспорт там уже не пройдет. Море не спокойно", — пояснил глава Госохотнадзора Камчатки.
По его словам, недалеко от места нахождения медвежат работает полевая группа геодезистов, с которой поддерживается связь для мониторинга ситуации.
В минлесохоты региона предполагают, что мать медвежат могла быть убита браконьерами.
"Есть предположение, что медведицу убили браконьеры, и медвежат привлекли запахи от стана геодезистов. Мы подключили охотпользователя для сбора дополнительной информации, были ли сообщения по фактам, кому выдавались разрешения в тот район", — проинформировал Воропанов.
В центре спасения диких животных "Земля прайда" уже живут несколько осиротевших медвежат, спасенных и вывезенных с Камчатки в прошлом году.
