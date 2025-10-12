https://ria.ru/20251012/makron-2047826640.html
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
Воинственные заявления Макрона о России представляют все большую опасность, заявил в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 12.10.2025
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
Филиппо: заявления Макрона о России приняли опасный оборот. Подробности