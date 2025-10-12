Рейтинг@Mail.ru
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
17:04 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/makron-2047826640.html
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России - РИА Новости, 12.10.2025
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
Воинственные заявления Макрона о России представляют все большую опасность, заявил в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
россия
украина
москва
флориан филиппо
патриот
нато
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, флориан филиппо, патриот, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России

Филиппо: заявления Макрона о России приняли опасный оборот. Подробности

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воинственные заявления Макрона о России представляют все большую опасность, заявил в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Ну вот, это случилось: Макрон начал действовать по плану "война против России", потому что ему уже нечего терять во Франции", — написал политик.
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
11 октября, 18:24
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
11 октября, 18:24
Филиппо обрушился с критикой на президента из-за его заявления о том, что Москва "заплатит" за свои последние действия.
"Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро!" — призвал он.
Так политик прокомментировал предложение Макрона о введении войск НАТО на территорию Украины в рамках инициативы "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в различных странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
6 октября, 22:55
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
6 октября, 22:55
 
В миреРоссияУкраинаМоскваФлориан ФилиппоПатриотНАТО
 
 
