CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выступивший на стороне протестующих корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя военным командованием страны, пишет Midi Madagasikara.
"Согласно заявлению CAPSAT, все инструкции для вооруженных сил — будь то сухопутные, воздушные или морские — теперь будут исходить из их лагеря. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования", — говорится в публикации газеты в соцсети Facebook*.
Как утверждается, военные корпуса выступили против приказов открыть огонь по демонстрантам. По данным журнала Jeune Afrique, в субботу они прошли на площадь 13-го Мая, имеющую символическое значение, в Антананариву. На ней с 1970-х годов проходят выступления против властей. Президент Андри Радзуэлина заявил о попытке переворота.
CAPSAT призвал другие силовые ведомства последовать его примеру. Как передает AFP, несколько групп солдат армии присоединились к тысячам демонстрантов в столице.
Протесты на Мадагаскаре
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю президент объявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками. Он должен координировать стратегию протестов.
По данным ООН, во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.
