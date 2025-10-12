CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара

Военные во время протестов на Мадагаскаре

Военные во время протестов на Мадагаскаре

© Getty Images / Anadolu / Rafalia Henitsoa Военные во время протестов на Мадагаскаре

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выступивший на стороне протестующих корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя военным командованием страны, пишет Выступивший на стороне протестующих корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя военным командованием страны, пишет Midi Madagasikara

"Согласно заявлению CAPSAT , все инструкции для вооруженных сил — будь то сухопутные, воздушные или морские — теперь будут исходить из их лагеря. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования", — говорится в публикации газеты в соцсети Facebook*.

Как утверждается, военные корпуса выступили против приказов открыть огонь по демонстрантам. По данным журнала Jeune Afrique, в субботу они прошли на площадь 13-го Мая, имеющую символическое значение, в Антананариву. На ней с 1970-х годов проходят выступления против властей. Президент Андри Радзуэлина заявил о попытке переворота.

CAPSAT призвал другие силовые ведомства последовать его примеру. Как передает AFP, несколько групп солдат армии присоединились к тысячам демонстрантов в столице.

Протесты на Мадагаскаре

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Спустя неделю президент объявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками. Он должен координировать стратегию протестов.

По данным ООН , во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.