Рейтинг@Mail.ru
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 12.10.2025 (обновлено: 15:00 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/madagaskar-2047788268.html
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара - РИА Новости, 12.10.2025
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
Выступивший на стороне протестующих корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя военным командованием страны, пишет Midi Madagasikara. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:44:00+03:00
2025-10-12T15:00:00+03:00
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047789505_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_3cc77e998359b2d0adea884875a3c2e6.jpg
https://ria.ru/20251003/madagaskar-2046249801.html
https://ria.ru/20251012/madagaskar-2047766222.html
https://ria.ru/20251006/posolstvo-2046596976.html
мадагаскар
антананариву (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047789505_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_036262e1c8f429d9e81d778d4ec47107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадагаскар, антананариву (город), оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), ООН
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара

Армейский корпус CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара

© Getty Images / Anadolu / Rafalia HenitsoaВоенные во время протестов на Мадагаскаре
Военные во время протестов на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Rafalia Henitsoa
Военные во время протестов на Мадагаскаре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выступивший на стороне протестующих корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя военным командованием страны, пишет Midi Madagasikara.
"Согласно заявлению CAPSAT, все инструкции для вооруженных сил — будь то сухопутные, воздушные или морские — теперь будут исходить из их лагеря. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования", — говорится в публикации газеты в соцсети Facebook*.
Протесты на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Что известно о протестах на Мадагаскаре
3 октября, 17:49

Как утверждается, военные корпуса выступили против приказов открыть огонь по демонстрантам. По данным журнала Jeune Afrique, в субботу они прошли на площадь 13-го Мая, имеющую символическое значение, в Антананариву. На ней с 1970-х годов проходят выступления против властей. Президент Андри Радзуэлина заявил о попытке переворота.

CAPSAT призвал другие силовые ведомства последовать его примеру. Как передает AFP, несколько групп солдат армии присоединились к тысячам демонстрантов в столице.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны
Вчера, 07:57

Протесты на Мадагаскаре

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю президент объявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками. Он должен координировать стратегию протестов.
По данным ООН, во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Посольство рассказало о россиянах, застрявших на Мадагаскаре
6 октября, 11:44
 
В миреМадагаскарАнтананариву (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала