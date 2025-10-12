СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны

"Канцелярия уверяет, что президент республики находится в стране, <…> канцелярия опровергает слухи, которые ходят в соцсетях", — говорится в публикации портала.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками — он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.