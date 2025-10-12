https://ria.ru/20251012/madagaskar-2047766222.html
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина находится в стране, несмотря на сообщения об обратном, информирует портал 2424.mg со ссылкой на коммюнике его канцелярии. РИА Новости, 12.10.2025
СМИ выяснили, где сейчас находится глава Мадагаскара, в котором идут протесты
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина находится в стране, несмотря на сообщения об обратном, информирует портал 2424.mg
со ссылкой на коммюнике его канцелярии.
Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники писал, что Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву
.
"Канцелярия уверяет, что президент республики находится в стране, <…> канцелярия опровергает слухи, которые ходят в соцсетях", — говорится в публикации портала.
В материале уточняется, что Радзуэлина занимается координацией национальных задач наряду с премьер-министром.
Радзуэлина в ходе своего обращения вечером в субботу заявил, что власти Мадагаскара
открыты к диалогу с протестующими, пишет портал.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками — он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН
, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.