СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны - РИА Новости, 12.10.2025
07:57 12.10.2025 (обновлено: 10:46 12.10.2025)
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны - РИА Новости, 12.10.2025
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина находится в стране, несмотря на сообщения об обратном, информирует портал 2424.mg со ссылкой на коммюнике его канцелярии. РИА Новости, 12.10.2025
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина находится в стране, несмотря на сообщения об обратном, информирует портал 2424.mg со ссылкой на коммюнике его канцелярии.
Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники писал, что Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву.
"Канцелярия уверяет, что президент республики находится в стране, <…> канцелярия опровергает слухи, которые ходят в соцсетях", — говорится в публикации портала.
В материале уточняется, что Радзуэлина занимается координацией национальных задач наряду с премьер-министром.
Радзуэлина в ходе своего обращения вечером в субботу заявил, что власти Мадагаскара открыты к диалогу с протестующими, пишет портал.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками — он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.
