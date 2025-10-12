Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения - РИА Новости, 12.10.2025
21:20 12.10.2025 (обновлено: 21:28 12.10.2025)
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения - РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать российскому президенту Владимиру Путину подарок на его день рождения – масштабную картину с... РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения

В пресс-службе Лукашенко рассказали, какой подарок он лично передаст Путину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать российскому президенту Владимиру Путину подарок на его день рождения – масштабную картину с пейзажами Валаама, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Президенту России наш президент, - они об этом договорились, - свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать, это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама", - сказала Эйсмонт телеканалу "Беларусь 1".
В эфире телеканала отметили, что Лукашенко подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, но не передал его во время недавнего саммита СНГ в Душанбе.
"Факты указывают на то, что политики планируют увидеться лично", - делает вывод телеканал.
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
10 октября, 15:52
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
10 октября, 15:52
 
