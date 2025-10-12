Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: одуревшие западные соседи Украины готовы оттяпать ее часть
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 12.10.2025 (обновлено: 13:56 12.10.2025)
Лукашенко: одуревшие западные соседи Украины готовы оттяпать ее часть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые "одуревшие" западные соседи Украины уже готовы оттяпать ее часть. РИА Новости, 12.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина, в мире, александр лукашенко, белоруссия, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Павел Зарубин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые "одуревшие" западные соседи Украины уже готовы оттяпать ее часть.
"Ну и посмотрите, (на - ред.) одуревших этих соседей с запада, прежде всего, Украины. Известные уже силы и государства видят себя уже в Западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть Украины… Там замес очень серьезный", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
