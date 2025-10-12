Рейтинг@Mail.ru
Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 12.10.2025 (обновлено: 04:50 13.10.2025)
Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко
Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2025
Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему... РИА Новости, 13.10.2025
Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил о риске исчезновения Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте.
"Я думаю, что он (Зеленский - ред.) поймет всё и понимает... Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если он сделает вот так вот, ни с того ни с сего, как он это понимает, эти шаги? Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
При этом Лукашенко обратил внимание, что "действовать надо срочно".
"Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - пояснил белорусский президент.
При этом он обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
