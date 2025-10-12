Украина может перестать существовать, заявил Лукашенко

МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте.