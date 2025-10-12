Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 12.10.2025 (обновлено: 14:19 12.10.2025)
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk
Трамп понимает, что против ракет Tomahawk есть противоядие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk

МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Трамп понимает, что против ракет Tomahawk есть противоядие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность поставки Киеву американских ракет Tomahawk.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
