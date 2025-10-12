https://ria.ru/20251012/lukashenko-2047800968.html
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко высказался о переговорах США и Украины по ракетам Tomahawk
Трамп понимает, что против ракет Tomahawk есть противоядие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 12.10.2025
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Трамп понимает, что против ракет Tomahawk есть противоядие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность поставки Киеву американских ракет Tomahawk.