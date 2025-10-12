https://ria.ru/20251012/lukashenko--2047802254.html
Лукашенко дал совет Зеленскому
Лукашенко дал совет Зеленскому - РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко дал совет Зеленскому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T13:45:00+03:00
2025-10-12T13:45:00+03:00
2025-10-12T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251012/koshkovich-2047769869.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Павел Зарубин
Лукашенко дал совет Зеленскому
Лукашенко дал совет Зеленскому. Он должен на это пойти