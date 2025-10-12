Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко дал совет Зеленскому
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 12.10.2025 (обновлено: 14:11 12.10.2025)
Лукашенко дал совет Зеленскому
Лукашенко дал совет Зеленскому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко дал совет Зеленскому

Лукашенко дал совет Зеленскому. Он должен на это пойти

Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье на Украину принесут только славянские государства.
"Хотелось бы, чтобы... (Зеленский - ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в воскресенье Лукашенко заявлял, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано с позицией Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:49
 
