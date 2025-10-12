Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Киеву Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 12.10.2025 (обновлено: 13:54 12.10.2025)
Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Киеву Tomahawk
Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Киеву Tomahawk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет. РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Киеву Tomahawk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет.
"Думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда (президент США Трамп - ред.) определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так "наклоняет" соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует, а потом, тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность поставки Киеву американских ракет Tomahawk.
"Ну а потом, сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - подчеркнул президент Белоруссии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
