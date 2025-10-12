https://ria.ru/20251012/lukashenko--2047800855.html
Лукашенко ответил на вопрос о переговорах Украины и США о поставке Tomahawk
У Трампа есть определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о поставках Киеву РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко ответил на вопрос о переговорах Украины и США о поставке Tomahawk
