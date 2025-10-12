Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане затонула моторная лодка, несколько человек пропали без вести - РИА Новости, 12.10.2025
09:43 12.10.2025
В Татарстане затонула моторная лодка, несколько человек пропали без вести
Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане, две женщины спаслись, ведутся поиски еще одной женщины и двух мужчин, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия
чистополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чистополь
россия
происшествия, чистополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чистополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане, две женщины спаслись, ведутся поиски еще одной женщины и двух мужчин, сообщает ГУМЧС России по республике.
"В 22.35 11 октября по номеру 112 поступило сообщение о том, что около 12 часов дня в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении.
Инспекторы ГИМС в ночное время вели поиски в акватории реки Кама. Поиски результатов не дали.
По информации МЧС, в 06.59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции вблизи Чистополя: две женщины обратились к нему в связи с тем, что ориентировочно в 20.00 часов 11 октября их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, просят найти оставшихся двух мужчин и женщину.
К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются.
