В Татарстане затонула моторная лодка, несколько человек пропали без вести

КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане, две женщины спаслись, ведутся поиски еще одной женщины и двух мужчин, сообщает ГУМЧС России по республике.

По информации МЧС, в 06.59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции вблизи Чистополя: две женщины обратились к нему в связи с тем, что ориентировочно в 20.00 часов 11 октября их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, просят найти оставшихся двух мужчин и женщину.