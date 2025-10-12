Рейтинг@Mail.ru
18:40 12.10.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области спустя 2 часа 20 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 16.11 мск. Угроза атаки БПЛА в шести районах введена в 16.19 мск. Отменили угрозу в 17.49 мск. Режим воздушной опасности отменили спустя 2 часа 20 минут, в 18.31 мск.
"Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Липецкая областьИгорь АртамоновБезопасность
 
 
