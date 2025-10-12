https://ria.ru/20251012/lipetsk-2047833756.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области спустя 2 часа 20 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.10.2025
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
