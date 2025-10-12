Рейтинг@Mail.ru
Жесткий лидер. Такого Чапаева никто не знал
08:35 12.10.2025
Жесткий лидер. Такого Чапаева никто не знал
Жесткий лидер. Такого Чапаева никто не знал
Имя Василия Ивановича Чапаева уже больше ста лет живет в народной памяти. Он не просто командир Красной армии, а культурный феномен. О нем пишут книги, снимают...
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000365650_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_ebdfce273a4b3b96fff5dc3f13014e1b.jpg
1920
1920
true
Урал

Жесткий лидер. Такого Чапаева никто не знал

Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в кадре из художественного фильма "Чапаев"
Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в кадре из художественного фильма Чапаев
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в кадре из художественного фильма "Чапаев"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Имя Василия Ивановича Чапаева уже больше ста лет живет в народной памяти. Он не просто командир Красной армии, а культурный феномен. О нем пишут книги, снимают фильмы, сочиняют песни, анекдоты и даже придумывают компьютерные игры. За годы советской власти из живого человека создали образ, в котором героизм соседствует с комизмом, а реальность переплетается с вымыслом.
В народном сознании Чапаев — герой, смелый командир, готовый ринуться в бой. Однако за этим образом-клише скрывается куда более сложная личность и судьба: крестьянин, унтер-офицер царской армии, человек, прошедший через Первую мировую, революцию и Гражданскую войну. Он стал символом своего времени, но сам, возможно, так и не понял, какой вклад внес в историю.

Крестьянский сын — герой войны

Василий Иванович Чапаев родился 28 января 1887 года в бедной крестьянской семье в Казанской губернии. Его детство, как и у миллионов мальчишек той эпохи, прошло в нужде и постоянном труде. Отец-плотник рано научил сына столярному ремеслу.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Иванович Чапаев
Василий Иванович Чапаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Иванович Чапаев
Будущий комдив окончил всего три класса церковно-приходской школы, попробовал работать в лавке, но быстро оставил это занятие: не сумел мириться с обманом покупателей. Служить Родине начал в 1908 году, а уже через год оказался в запасе. Женился, имел троих детей. Жил мирно: ремонтировал инструменты и помогал в иконописной мастерской. Но вскоре свои коррективы в тихий уклад внесла Первая мировая.
Чапаев оказался на передовой — на Волыни и в Галиции. Здесь проявился его талант воина и полководца. Он дослужился до старшего унтер-офицера, был награжден Георгиевской медалью и тремя Георгиевскими крестами — редкое достижение.
© Ленфильм, 1941Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941)
Кадр из фильма Чапаев с нами(1941) - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Ленфильм, 1941
Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941)

Переход на сторону революции и путь к славе

После 1917 года Чапаев примкнул к большевикам. Для многих это решение стало неожиданным: георгиевский кавалер, верный офицер Его Величества, вдруг встал под красные знамена. В новых порядках он увидел не только понятную ему идеологию, но и шанс на справедливость и перемены для простого народа.
Чапаев быстро стал командиром полка, затем военным комиссаром Николаевского уезда. Его речь, простая и доступная, трогала обычных солдат. В отличие от штабных пропагандистов, он говорил с людьми на одном языке и умел повести за собой. Вскоре Чапаев собрал 14 отрядов, из которых сформировал уездную Красную гвардию.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Чапаев и начальник 22-й дивизии К. П. Захаров
Василий Чапаев и начальник 22-й дивизии К.П. Захаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Чапаев и начальник 22-й дивизии К. П. Захаров
Лев Троцкий лично отметил успехи лихого командира — наградил золотыми часами и именным наганом, напоминает "Комсомольская правда". А также ходатайствовал о его зачислении в Военную академию. Но учеба не задалась: Чапаев сбежал, не выдержав скуки лекций. Позже возглавил 25-ю стрелковую дивизию и получил орден Красного Знамени за взятие Уфы.

Гибель под Лбищенском: смерть или исчезновение

Пятого сентября 1919 года жизнь Чапаева оборвалась или, как считают некоторые, он просто исчез. Его дивизия стояла в Лбищенске, когда внезапно на поселок напали уральские казаки. Командира ранили, он попытался спастись, но не смог. По официальной версии, Чапаев утонул, переправляясь через реку Урал.
© Ленфильм, 1941Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941)
Кадр из фильма Чапаев с нами(1941) - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Ленфильм, 1941
Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941)
Однако версий гибели комдива множество. Одни утверждали, что его тело закопали на песчаном берегу. Другие — что нашли и тайно похоронили в Уральске. Были и те, кто отказывался верить в смерть красного героя. Мол он не погиб вовсе: сбежал, сбрил усы и жил под чужим именем.
Наиболее распространенной стала версия, изложенная комиссаром Дмитрием Фурмановым в одноименной книге "Чапаев". Именно она и легла в основу всем известной легенды. Автор описал смерть командира как героическую гибель в реке — позже ситуацию повторит фильм братьев Васильевых.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Иванович Чапаев и Дмитрий Андреевич Фурманов среди командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии, 1919
Василий Иванович Чапаев и Дмитрий Андреевич Фурманов среди командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии. 1919 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Иванович Чапаев и Дмитрий Андреевич Фурманов среди командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии, 1919

Любовь, предательство и семейная драма

История жизни Чапаева не ограничивается военными победами. На личном фронте тоже хватало противоречий. После смерти друга он взял на попечение его дочерей и вдову — Пелагею Камешкерцеву. Она стала фактически второй женой комдива и матерью для его детей.
Но их отношения закончились трагично. За несколько дней до гибели Чапаев застал Пелагею с другим. Скандал, обиды, уход из дома — и все это буквально накануне рокового налета казаков. Позже появились слухи, что именно Камешкерцева указала белякам расположение штаба, отомстив за личную обиду.
© РИА Новости / Александр Чепрунов | Перейти в медиабанкКонстантин Китайка (1914-1962). "В. И. Чапаев", репродукция. 1955
Картина художника Константина Демьяновича Китайки (1914-1962) Чапаев, 1955 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Александр Чепрунов
Перейти в медиабанк
Константин Китайка (1914-1962). "В. И. Чапаев", репродукция. 1955
К слову, ее судьба оказалась незавидной: остаток жизни провела в психиатрической больнице. Но была ли она действительно предательницей — вопрос, на который нет ответа.

Петька и Анка: настоящие герои или народные выдумки?

У верного чапаевского ординарца Петьки, который перекочевал в многочисленные анекдоты, был вполне реальный прототип. Петр Исаев, бывший унтер-офицер, действительно служил при Чапаеве. Он отличался храбростью и служебным рвением. О его смерти также существует много домыслов: одни говорят, что он погиб в тот же день, что и командир, другие — что скончался позже от полученных ран.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПамятник герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву в Чебоксарах
Памятник герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Памятник герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву в Чебоксарах
С Анкой-пулеметчицей все куда запутаннее. Такого бойца в дивизии не существовало. Однако санитарка Мария Попова действительно участвовала в боях и однажды под угрозой смерти действительно вела огонь из пулемета, прикрывая раненых. Именно ее история и легла в основу кинематографического образа.
Имя же героине фильма дали по настоянию писателя Фурманова — в честь его супруги Анны, которая работала в дивизии заведующей культпросветом. Легенда о любовном треугольнике — Чапаев, Петька и Анка — появилась уже после выхода фильма 1934 года.

От реальности к мифу

Картина братьев Васильевых стала не просто шедевром кинематографа, а культурным кодом целой эпохи. В ней соединились трагедия, героизм и народный юмор. Сцена "психической атаки" белых вошла в историю мирового кино, хотя ничего подобного в реальности не происходило.
© Ленфильм (1934)Каппелевцы, "психическая атака". Кадр из к/ф "Чапаев" (1934)
Каппелевцы, психическая атака (Кадр из к/ф Чапаев 1934 года) - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Ленфильм (1934)
Каппелевцы, "психическая атака". Кадр из к/ф "Чапаев" (1934)
Настоящий Чапаев не гарцевал на коне, а ездил на американском автомобиле Ford. Не носил бурки и не командовал сабельными атаками. Но в кино часто переплетаются правда и вымысел.
После выхода фильма по стране пошли первые анекдоты. Например:
— Почему народ снова идет на "Чапаева"?
— Надеются, что он все-таки выплывет.
Так родилась легенда, живущая дольше, чем сама история.

Судьбы актеров и послевоенное наследие

Картина стала счастливым билетом для всех актеров. На счету Леонида Кмита, сыгравшего Петьку, более 60 работ. Варвара Мясникова, исполнившая роль Анки-пулеметчицы, позже сыграла добрую фею в "Золушке" 1947 года.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Борис Бабочкин (на первом плане) в роли Чапаева и Леонид Кмит в роли Петьки в фильме братьев Васильевых "Чапаев"
Народный артист СССР Борис Бабочкин (слева) в роли Чапаева и Леонид Кмит (справа) в роли Петьки в фильме братьев Васильевых Чапаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Борис Бабочкин (на первом плане) в роли Чапаева и Леонид Кмит в роли Петьки в фильме братьев Васильевых "Чапаев"
А Борис Бабочкин, воплотивший на экране Чапаева, стал одним из крупнейших актеров своего времени. Он не только играл, но и ставил спектакли, преподавал во ВГИКе, писал статьи.
Сегодня историки все чаще обращаются к фигуре Чапаева, чтобы отделить факты от мифов. Настоящий человек, герой своего времени, был вовсе не карикатурным анекдотическим персонажем, а волевым, противоречивым и зачастую жестким лидером.
 
Урал
 
 
