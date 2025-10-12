Жесткий лидер. Такого Чапаева никто не знал

Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в кадре из художественного фильма "Чапаев"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Имя Василия Ивановича Чапаева уже больше ста лет живет в народной памяти. Он не просто командир Красной армии, а культурный феномен. О нем пишут книги, снимают фильмы, сочиняют песни, анекдоты и даже придумывают компьютерные игры. За годы советской власти из живого человека создали образ, в котором героизм соседствует с комизмом, а реальность переплетается с вымыслом.

В народном сознании Чапаев — герой, смелый командир, готовый ринуться в бой. Однако за этим образом-клише скрывается куда более сложная личность и судьба: крестьянин, унтер-офицер царской армии, человек, прошедший через Первую мировую, революцию и Гражданскую войну. Он стал символом своего времени, но сам, возможно, так и не понял, какой вклад внес в историю.

Крестьянский сын — герой войны

Василий Иванович Чапаев родился 28 января 1887 года в бедной крестьянской семье в Казанской губернии. Его детство, как и у миллионов мальчишек той эпохи, прошло в нужде и постоянном труде. Отец-плотник рано научил сына столярному ремеслу.

Будущий комдив окончил всего три класса церковно-приходской школы, попробовал работать в лавке, но быстро оставил это занятие: не сумел мириться с обманом покупателей. Служить Родине начал в 1908 году, а уже через год оказался в запасе. Женился, имел троих детей. Жил мирно: ремонтировал инструменты и помогал в иконописной мастерской. Но вскоре свои коррективы в тихий уклад внесла Первая мировая.

Чапаев оказался на передовой — на Волыни и в Галиции. Здесь проявился его талант воина и полководца. Он дослужился до старшего унтер-офицера, был награжден Георгиевской медалью и тремя Георгиевскими крестами — редкое достижение.

© Ленфильм, 1941 Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941) © Ленфильм, 1941 Кадр из фильма "Чапаев с нами" (1941)

Переход на сторону революции и путь к славе

После 1917 года Чапаев примкнул к большевикам. Для многих это решение стало неожиданным: георгиевский кавалер, верный офицер Его Величества, вдруг встал под красные знамена. В новых порядках он увидел не только понятную ему идеологию, но и шанс на справедливость и перемены для простого народа.

Чапаев быстро стал командиром полка, затем военным комиссаром Николаевского уезда. Его речь, простая и доступная, трогала обычных солдат. В отличие от штабных пропагандистов, он говорил с людьми на одном языке и умел повести за собой. Вскоре Чапаев собрал 14 отрядов, из которых сформировал уездную Красную гвардию.

Лев Троцкий лично отметил успехи лихого командира — наградил золотыми часами и именным наганом, напоминает "Комсомольская правда". А также ходатайствовал о его зачислении в Военную академию. Но учеба не задалась: Чапаев сбежал, не выдержав скуки лекций. Позже возглавил 25-ю стрелковую дивизию и получил орден Красного Знамени за взятие Уфы.

Гибель под Лбищенском: смерть или исчезновение

Пятого сентября 1919 года жизнь Чапаева оборвалась или, как считают некоторые, он просто исчез. Его дивизия стояла в Лбищенске, когда внезапно на поселок напали уральские казаки. Командира ранили, он попытался спастись, но не смог. По официальной версии, Чапаев утонул, переправляясь через реку Урал.

Однако версий гибели комдива множество. Одни утверждали, что его тело закопали на песчаном берегу. Другие — что нашли и тайно похоронили в Уральске. Были и те, кто отказывался верить в смерть красного героя. Мол он не погиб вовсе: сбежал, сбрил усы и жил под чужим именем.

Наиболее распространенной стала версия, изложенная комиссаром Дмитрием Фурмановым в одноименной книге "Чапаев". Именно она и легла в основу всем известной легенды. Автор описал смерть командира как героическую гибель в реке — позже ситуацию повторит фильм братьев Васильевых.

Любовь, предательство и семейная драма

История жизни Чапаева не ограничивается военными победами. На личном фронте тоже хватало противоречий. После смерти друга он взял на попечение его дочерей и вдову — Пелагею Камешкерцеву. Она стала фактически второй женой комдива и матерью для его детей.

Но их отношения закончились трагично. За несколько дней до гибели Чапаев застал Пелагею с другим. Скандал, обиды, уход из дома — и все это буквально накануне рокового налета казаков. Позже появились слухи, что именно Камешкерцева указала белякам расположение штаба, отомстив за личную обиду.

К слову, ее судьба оказалась незавидной: остаток жизни провела в психиатрической больнице. Но была ли она действительно предательницей — вопрос, на который нет ответа.

Петька и Анка: настоящие герои или народные выдумки?

У верного чапаевского ординарца Петьки, который перекочевал в многочисленные анекдоты, был вполне реальный прототип. Петр Исаев, бывший унтер-офицер, действительно служил при Чапаеве. Он отличался храбростью и служебным рвением. О его смерти также существует много домыслов: одни говорят, что он погиб в тот же день, что и командир, другие — что скончался позже от полученных ран.

С Анкой-пулеметчицей все куда запутаннее . Такого бойца в дивизии не существовало. Однако санитарка Мария Попова действительно участвовала в боях и однажды под угрозой смерти действительно вела огонь из пулемета, прикрывая раненых. Именно ее история и легла в основу кинематографического образа.

Имя же героине фильма дали по настоянию писателя Фурманова — в честь его супруги Анны, которая работала в дивизии заведующей культпросветом. Легенда о любовном треугольнике — Чапаев, Петька и Анка — появилась уже после выхода фильма 1934 года.

От реальности к мифу

Картина братьев Васильевых стала не просто шедевром кинематографа, а культурным кодом целой эпохи. В ней соединились трагедия, героизм и народный юмор. Сцена "психической атаки" белых вошла в историю мирового кино, хотя ничего подобного в реальности не происходило.

© Ленфильм (1934) Каппелевцы, "психическая атака". Кадр из к/ф "Чапаев" (1934) © Ленфильм (1934) Каппелевцы, "психическая атака". Кадр из к/ф "Чапаев" (1934)

Настоящий Чапаев не гарцевал на коне, а ездил на американском автомобиле Ford. Не носил бурки и не командовал сабельными атаками. Но в кино часто переплетаются правда и вымысел.

После выхода фильма по стране пошли первые анекдоты. Например:

— Почему народ снова идет на "Чапаева"?

— Надеются, что он все-таки выплывет.

Так родилась легенда, живущая дольше, чем сама история.

Судьбы актеров и послевоенное наследие

Картина стала счастливым билетом для всех актеров. На счету Леонида Кмита, сыгравшего Петьку, более 60 работ. Варвара Мясникова, исполнившая роль Анки-пулеметчицы, позже сыграла добрую фею в "Золушке" 1947 года.

А Борис Бабочкин, воплотивший на экране Чапаева, стал одним из крупнейших актеров своего времени. Он не только играл, но и ставил спектакли, преподавал во ВГИКе, писал статьи.