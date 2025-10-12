В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани

КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.

Лесь арестован до 29 ноября 2025 года, согласно пресс-службе судов.

Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой МО Крымский район Краснодарского края , в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь был задержан в субботу, 11 октября, по подозрению в хищении государственных участков, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.

Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП . (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.

Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.