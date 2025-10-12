Рейтинг@Mail.ru
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани - РИА Новости, 12.10.2025
11:43 12.10.2025 (обновлено: 13:13 12.10.2025)
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани - РИА Новости, 12.10.2025
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани
Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
крымский район
краснодарский край
россия
2025
происшествия, крымский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия
В суде рассказали, в чем обвиняют главу Крымского района Кубани

Главу Крымского района Кубани Леся обвинили в злоупотреблении полномочиями

© Фото : пресс-служба администрации Крымского районаГлава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь
Глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации Крымского района
Глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Кубани обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.), - говорится в сообщении.
Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
22 мая, 15:28
Лесь арестован до 29 ноября 2025 года, согласно пресс-службе судов.
Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой МО Крымский район Краснодарского края, в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.
Сергей Лесь был задержан в субботу, 11 октября, по подозрению в хищении государственных участков, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
5 мая, 11:14
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский крайРоссия
 
 
