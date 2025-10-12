Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся

СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, ранее задержанного по подозрению в хищении госземель, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

"Суд избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района . Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, то есть до 29 ноября 2025 года", — говорится в сообщении.

Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой Крымского района Краснодарского края , в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях — без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь был задержан вчера, 11 октября, по подозрению в хищении государственных участков, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.

Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин России, Федеральное казначейство и ФССП . Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгее проходит по делу одновременно как истец и третье лицо.

Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у Леся прошли обыски.