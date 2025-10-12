Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся - РИА Новости, 12.10.2025
11:28 12.10.2025 (обновлено: 15:29 12.10.2025)
Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся
Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся
Октябрьский районный суд заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, ранее задержанного по подозрению в хищении госземель,... РИА Новости, 12.10.2025
2025
Новости
происшествия, крымский район, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край
Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся до 29 ноября

СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, ранее задержанного по подозрению в хищении госземель, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
"Суд избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, то есть до 29 ноября 2025 года", — говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Иск к главе Крымского района Кубани связан со взысканием земли
30 сентября, 12:01
Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой Крымского района Краснодарского края, в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях — без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.
Сергей Лесь был задержан вчера, 11 октября, по подозрению в хищении государственных участков, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин России, Федеральное казначейство и ФССП. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгее проходит по делу одновременно как истец и третье лицо.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у Леся прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
5 мая, 11:14
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский край
 
 
