В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

КУРСК, 12 окт — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале

« "Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых подросток. У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения", — написал он.

Еще один раненый — 47-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.

"Вновь обращаюсь к каждому: в приграничье до сих пор крайне небезопасно! Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью! Воздержитесь от поездок в приграничные районы!" — добавил глава региона.