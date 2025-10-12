Рейтинг@Mail.ru
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
21:31 12.10.2025
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.10.2025
2025
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Перед въездом на Крымский мост скопилось более 800 автомобилей

Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 403 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 396 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливался вечером в воскресенье.
В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось более тысячи машин
