Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.10.2025
