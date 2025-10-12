"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.
Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20-30%.
Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20-30%.
"Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…" — с иронией отреагировал Кошкович.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.