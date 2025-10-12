Рейтинг@Mail.ru
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 12.10.2025 (обновлено: 12:16 12.10.2025)
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 12.10.2025
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России. Глава... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
киев
россия
украина
киев
в мире, россия, владимир зеленский, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Киев
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе

Кошкович высмеял заявление Зеленского после ударов ВС России. Что тот сказал

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского после ударов ВС России.

Глава киевского режима заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20-30%.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 09:28
"Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…" — с иронией отреагировал Кошкович.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию. Удары наносились по целям в 148 районах. За день до этого был нанесен аналогичный массированный удар, оставивший без света Киев и некоторые другие города. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
