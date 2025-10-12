Метал-группа из США As I Lay Dying даст концерты в России

Рейтинг@Mail.ru
02:32 12.10.2025
Метал-группа из США As I Lay Dying возвращается в Россию, музыканты впервые за шесть лет дадут концерты в Москве и Екатеринбурге в конце октября, выяснило РИА... РИА Новости, 12.10.2025
россия, сан-диего, екатеринбург, культура
Метал-группа из США As I Lay Dying впервые за шесть лет приедет в Россию

© Фото : со страницы As I Lay Dying в FacebookГруппа As I Lay Dying
© Фото : со страницы As I Lay Dying в Facebook
Группа As I Lay Dying. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Метал-группа из США As I Lay Dying возвращается в Россию, музыканты впервые за шесть лет дадут концерты в Москве и Екатеринбурге в конце октября, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, As I Lay Dying отправляется в большой европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security, начиная его именно в городах России. As I Lay Dying станут первыми из рок-музыкантов, кто приедет в Россию за последние три года.
Рэпер Swae Lee - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили
7 октября, 03:41
Так, в столице концерт пройдет на площадке VK Stadium 30 октября. Доступны билеты на танцпол стоимостью 4,3 тысячи рублей и в фан-зону - за 6,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге музыканты выступят в концертном зале "Свобода" 31 октября. В продаже билеты на танцпол и в VIP-зону, за которые зрителям придется отдать 3,9 и 6,5 тысячи рублей соответственно.
Группа As I Lay Dying появилась в 2000 году в Сан-Диего. Дебютный альбом Beneath The Encasing Of Ashes, выпущенный в 2001 году, стал самым продаваемым среди всех релизов выпущенных на Pluto Records, а релиз Shadows are Security, который вышел в 2005 году, занял 35-е место в чарте Billboard 200. Всего на счету группы восемь альбомов.
As I Lay Dying стала победителем Ultimate Metal God от MTV2 в 2007 году, а также была признана "Артистом года" на музыкальных премиях Сан-Диего в 2005, 2007 и 2008 годах. Также музыканты были номинированы на премию Grammy в 2008 году.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев (четвертый слева) на II Международном джазовом фестивале Геленджик —Молодое - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик
25 сентября, 08:00
 
