Метал-группа из США As I Lay Dying даст концерты в России

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Метал-группа из США As I Lay Dying возвращается в Россию, музыканты впервые за шесть лет дадут концерты в Москве и Екатеринбурге в конце октября, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, As I Lay Dying отправляется в большой европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security, начиная его именно в городах России. As I Lay Dying станут первыми из рок-музыкантов, кто приедет в Россию за последние три года.

Так, в столице концерт пройдет на площадке VK Stadium 30 октября. Доступны билеты на танцпол стоимостью 4,3 тысячи рублей и в фан-зону - за 6,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге музыканты выступят в концертном зале "Свобода" 31 октября. В продаже билеты на танцпол и в VIP-зону, за которые зрителям придется отдать 3,9 и 6,5 тысячи рублей соответственно.

Группа As I Lay Dying появилась в 2000 году в Сан-Диего. Дебютный альбом Beneath The Encasing Of Ashes, выпущенный в 2001 году, стал самым продаваемым среди всех релизов выпущенных на Pluto Records, а релиз Shadows are Security, который вышел в 2005 году, занял 35-е место в чарте Billboard 200. Всего на счету группы восемь альбомов.