В России продолжают работу более тысячи немецких компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
17:06 12.10.2025
В России продолжают работу более тысячи немецких компаний, пишут СМИ
В Российской Федерации вопреки ухудшению отношений с ФРГ продолжают свою работу 1,4 тысячи германских компаний, сообщает издание Bild со ссылкой на делегацию... РИА Новости, 12.10.2025
В России продолжают работу более тысячи немецких компаний, пишут СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. В Российской Федерации вопреки ухудшению отношений с ФРГ продолжают свою работу 1,4 тысячи германских компаний, сообщает издание Bild со ссылкой на делегацию немецкой экономики в России.
"Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира (цитата канцлера ФРГ Фридриха Мерца - ред.). И всё же 1,4 тысячи немецких компаний продолжают вести свой бизнес (в РФ - ред.)", - пишет газета. По данным делегации, речь идёт о "дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм", оборот которых за прошлый год составил около 20 миллиардов евро.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Германии оценили последствия потери российского рынка
21 июля, 05:34
На запрос Bild, производитель медицинского оборудования B. Braun сообщил, что деятельность компании в России ограничивается оказанием базовой медицинской помощи гражданскому населению. В частности, это жизненно необходимое лечение хронических больных, таких как пациенты, проходящих диализ.
Фармкомпания Merck, в свою очередь, пояснила, что бизнес в России сокращен до необходимых услуг в сфере здравоохранения в интересах пациентов. Производитель сыра Hochland заявил о "социальной ответственности" перед 1,8 тысячи сотрудников, их семьями и многолетними партнёрами в стране.
Бренды Nivea и Eucerin подчеркнули, что их деятельность направлена на обеспечение поставок и выполнение ответственности перед сотрудниками на местах. Сеть магазинов Metro в ответ на запрос издания также сослалась на ответственность перед 8 тысячами сотрудников в России, которая остаётся крупным рынком, "имеющим значение для общего портфолио концерна".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка
31 июля, 22:19
 
РоссияГерманияМоскваФридрих МерцВладимир ПутинBildЭкономика
 
 
