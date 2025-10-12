Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/kitay-2047766004.html
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США - РИА Новости, 12.10.2025
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США
Специальный портовый сбор КНР для судов США окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:53:00+03:00
2025-10-12T07:53:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg
https://ria.ru/20251012/mery-2047760505.html
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047758781.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США

Чжэн Аньгуан: китайский портовый сбор окажет серьезное негативное влияние на США

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Специальный портовый сбор КНР для судов США окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
В пятницу министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов США.
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Вчера, 06:12
"Эти меры окажут существенное негативное влияние на судоходство США, увеличивая эксплуатационные расходы и ослабляя конкурентоспособность (США - ред.) на международном рынке морских перевозок", - сказал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что данные меры Китая являются ответными. По словам Чжэн Аньгуана, поскольку Китай является крупной судостроительной страной, негативное влияние американских ограничений на КНР также существенно.
По мнению эксперта, торговое противостояние между США и Китаем может обостриться, так как США не изменили свой менталитет, продолжая использовать давление и ограничения для сдерживания развития Китая и сохранения своей гегемонии.
Министерство транспорта КНР в пятницу сообщало, что специальный портовый сбор будет распространяться на принадлежащие или эксплуатируемые компаниями США суда, а также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле 2025 года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США исправить ошибочные действия
Вчера, 05:52
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала