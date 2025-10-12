Рейтинг@Mail.ru
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047834436.html
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения - РИА Новости, 12.10.2025
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Китай официально не информировал Соединенные Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:06:00+03:00
2025-10-12T19:06:00+03:00
в мире
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047834298_0:224:3072:1951_1920x0_80_0_0_963c12398ed3b111be14690fdd6441e4.jpg
https://ria.ru/20251012/ssha-2047833923.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047834298_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_114f9be2db72a3dcff26dbcf4b9a35ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения

Грир: Китай официально не уведомил США о решении ввести экспортные ограничения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Джеймисон Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Торговый представитель США Джеймисон Грир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Китай официально не информировал Соединенные Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай отложил предложенный США телефонный разговор, заявил Грир
Вчера, 18:48
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала