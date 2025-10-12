Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Китай официально не информировал Соединенные Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.