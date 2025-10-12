https://ria.ru/20251012/kitaj-2047834436.html
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Китай официально не информировал Соединенные Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый...
китай
сша
Грир: Китай не информировал США о решении ввести экспортные ограничения
Грир: Китай официально не уведомил США о решении ввести экспортные ограничения
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Китай официально не информировал Соединенные Штаты о решении ввести экспортные ограничения, Белый дом узнал об этом из открытых источников, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Мы не получали официального уведомления. Мы узнали об этом из открытых источников, и, как только это стало известно, предприняли попытку связаться с Пекином", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.