Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047765827.html
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами - РИА Новости, 12.10.2025
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами
Китай уверен, что влияние новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов на производственно-сбытовые цепочки будет весьма ограниченным,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:52:00+03:00
2025-10-12T07:52:00+03:00
экономика
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021916150.html
https://ria.ru/20251010/tramp-2047589670.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша
Экономика, Китай, США
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами

Китай уверен, что влияние экспортного контроля за редкоземами будет ограниченным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китай уверен, что влияние новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов на производственно-сбытовые цепочки будет весьма ограниченным, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Эксперты оценили ситуацию с экспортом редкоземельных металлов из Китая
10 июня, 04:10
"Китай предварительно провел полноценную оценку потенциального влияния этих мер на производственно-сбытовые цепочки и уверен, что такое влияние будет весьма ограниченным", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что в дальнейшем правительство Китая будет рассматривать заявки на экспортные лицензии в соответствии с законами и правилами и одобрять те, которые соответствуют требованиям.
"Если целью заявки на экспорт является гражданское применение и она соответствует требованиям, то заявка будет одобрена, соответствующим компаниям нет необходимости беспокоиться", - подчеркнули в минкоммерции.
Вместе с тем китайские власти намерены активно рассматривать возможность применения различных мер по упрощению соответствующих процедур.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп не одобрил ограничение Китаем экспорта редкоземельных элементов
10 октября, 18:11
 
ЭкономикаКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала