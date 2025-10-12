https://ria.ru/20251012/kitaj-2047765827.html
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами - РИА Новости, 12.10.2025
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами
Китай уверен, что влияние новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов на производственно-сбытовые цепочки будет весьма ограниченным,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:52:00+03:00
2025-10-12T07:52:00+03:00
2025-10-12T07:52:00+03:00
экономика
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021916150.html
https://ria.ru/20251010/tramp-2047589670.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша
В Китае рассказали об экспортном контроле за редкоземельными металлами
Китай уверен, что влияние экспортного контроля за редкоземами будет ограниченным
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китай уверен, что влияние новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов на производственно-сбытовые цепочки будет весьма ограниченным, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Китай предварительно провел полноценную оценку потенциального влияния этих мер на производственно-сбытовые цепочки и уверен, что такое влияние будет весьма ограниченным", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что в дальнейшем правительство Китая
будет рассматривать заявки на экспортные лицензии в соответствии с законами и правилами и одобрять те, которые соответствуют требованиям.
"Если целью заявки на экспорт является гражданское применение и она соответствует требованиям, то заявка будет одобрена, соответствующим компаниям нет необходимости беспокоиться", - подчеркнули в минкоммерции.
Вместе с тем китайские власти намерены активно рассматривать возможность применения различных мер по упрощению соответствующих процедур.